الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الـ63

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، شقيقتها دولة الكويت، احتفالاتها باليوم الوطني الـ 63، حيث تجسد العلاقات الاستثنائية بين البلدين الشقيقين مثالاً ونموذجاً لقوة الروابط التي تجمع بين الدول والشعوب.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين محطات بارزة بالتميز، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها، والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وقد أرسى دعائم هذه العلاقة التي جمعت دولة الإمارات وشقيقتها دولة الكويت، المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود من الزمن، وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالمغفور له، الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973.

وتطورت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين عمقاً ورسوخاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك.

وتعتبر دولة الكويت من الدول الأولى التي اعترفت بقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، منذ اليوم الأول الذي جرى فيه الإعلان عن تأسيس اتحاد الإمارات، بتاريخ 2 ديسمبر عام 1971، وجرى افتتاح مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة في مدينة الكويت عام 1972، وقد مثل دولة الإمارات راشد عبدالعزيز المخاوي، كأول سفير تم اعتماده للدولة لدى الكويت، منذ افتتاح السفارة حتى عام 1974، بينما مثل الشيخ بدر محمد الأحمد الصباح، كأول سفير تم اعتماده لدولة الكويت لدى الإمارات.

وتطورت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وازدادت عمقاً ورسوخاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمغفور له، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك.

وتشهد العلاقات السياسية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً ملحوظاً، يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة الجانبين، معززة بالزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين الشقيقين.

وساهمت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، إلى مستويات متصاعدة سنوياً، شهدت العشر سنوات الأولى من إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، قفزة كبيرة في التبادل التجاري غير النفطي، بنسبة 5 %، ليصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.

وفي عام 2006، تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ودولة الإمارات، لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين، الموقعة في مدينة الكويت، وفي مارس 2008، عقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة في العاصمة أبوظبي، حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي والفني والتربوي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ديسمبر 2014، جاء محور التعاون الثقافي في الدورة الثالثة للجنة، حيث تضمّن التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.

علاقات متينة

تشكل العلاقات الإماراتية - الكويتية، التي تتميز بالقوة والمتانة، وتؤكد عمق الأخوة والتاريخ والإرث المشترك، نموذجاً استثنائياً يحرص فيه البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها القطاع المالي.

ووصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 % مقارنة مع 2021.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.

وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً في سنة 2022.

كما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.

وتماشياً مع مساعي البلدين لتعزيز الابتكار كمنهج عمل، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم في أبريل 2017 مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، في مقر المركز بدولة الكويت، بهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.

شراكة

ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع ((معهد حوكمة)) لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ((الهيئة)) في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار)، والتي وقعت أيضاًً في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.

ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية إنشاء ((اللجنة المشتركة)) للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، شهد البلدان خطوات أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، ووفقاً لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليارات درهم)، في الفترة من 2016-2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليارات درهم).

وتستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.

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