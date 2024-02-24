73.3 مليار درهم سوق الخدمات الغذائية في الإمارات بنهاية 2024

يشهد سوق الخدمات الغذائية في الإمارات نمواً ملحوظاً بدعم من تطور البنية التحتية والتدفقات السياحية، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق مع نهاية العام الجاري إلى نحو 73.3 مليار درهم، ثم يرتفع إلى 161.4 مليار درهم في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.10% خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029) بحسب تحليل ((موردر إنتليجنس)) للأبحاث.

وكشفت تحليل ((موردر إنتليجنس)) لسوق الخدمات الغذائية في الإمارات أن قطاع المطابخ السحابية هو الأسرع نمواً بين أنواع الخدمات الغذائية، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.34% خلال الفترة من 2019 – 2024، حيث يوجد في الإمارات أكثر من 400 مطبخ سحابي.

وأظهر عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية نظمته على هامش فعاليات معرض الخليج للأغذية ((جلفود 2024)) أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الإمارات خلال العام الماضي بلغت 16.4 مليار دولار (60.27 مليار درهم)، وأشار العرض التعريفي إلى أن الارتفاع المتواصل في عدد سكان دبي، بالتوازي مع نمو تدفق السياح إلى الإمارة، يدعم ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الأغذية والمشروبات ذات الجودة العالية.

وأكد ممثلو شركات وهيئات مشاركة في معرض جلفود أن سوق الخدمات الغذائية في الإمارات والصناعات الغذائية يحقق مستويات نمو تتراوح بين 10 – 15% سنوياً بدعم من تطور البنية التحتية وزيادة التدفقات السياحية ونشاط الحركة التجارية والاقتصادية، وأن السوق مرشح للمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مع زيادة تدفق الاستثمارات في القطاع.

بيئة صناعية

وأفادت المصادر أن البيئة الصناعية في الإمارات ذات معايير وتنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، في ظل وجود أكثر من 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة، كما أن الإمارات تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 دولة وقعت اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات ثنائية، إضافة للوصول إلى أكثر من 20 دولة معفاة من الرسوم الجمركية.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: إن توفر البنية التحتية المتطورة والموانئ لاستيراد وتصدير المنتجات الغذائية المصنعة والمواد الأولية، وتوفر شبكة الطرق الداعمة بالإضافة إلى توفر اليد العامة والكفاءات الخبيرة ساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات لقطاع صناعة الأغذية وسوق الخدمات الغذائية.

وأضاف إن مدينة دبي الصناعية شهدت نمواً في شركاء الأعمال من قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من 15%، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات التي ترغب في تأسيس أعمالها في مدينة دبي الصناعية في ظل التسهيلات والحوافز التي تقدمها.

وأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات ضمن مدينة دبي الصناعية يمتد على مساحة 23.5 مليون قدم مربع، يضم شركات كبرى عالمية وإقليمية، متوقعاً أن يواصل القطاع تسجيل مستويات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة بحكم أن هذه المصانع تستهدف بالإضافة إلى السوق المحلي الأسواق الخارجية عبر بوابة دبي التي توفر سهولة الوصول إلى أي جهات العالم، لا سيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

استقطاب الشركات

وذكر أن استراتيجية مدينة دبي الصناعية في استقطاب الشركات المتخصصة بصناعة الأغذية ترتكز على المشاركات في المعارض المتخصصة مثل معرض جلفود الذي يوفر منصة لتبادل المعلومات والخدمات التي توفرها للمستثمرين الصناعيين.

وقال فيتينس تومكوس، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا: إن شركات الصادرات اللتوانية إلى السوق الإماراتية تشهد نمواً بنسبة 5 % على أساس سنوي، حيث بلغت العام الماضي 16 مليون يورو، ونتوقع استمرار زخم النمو هذا بشكل تصاعدي بفضل تطور العلاقة مع دولة الإمارات، الأمر الذي يوفر فرصاً جديدة للشركات الليتوانية.

وأضاف: ((إن قائمة المنتجات الرئيسية التي تقوم ليتوانيا بتصديرها إلى الإمارات، اللحوم والألبان والبيض والأسماك والزبدة)).

وأفاد أن الإمارات وجهة رئيسية لإعادة التصدير إلى بلدان الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نحو 20 شركة ليتوانية من مختلف قطاعات الأغذية مشاركة في معرض جلفود وذلك للاستفادة من إمكانات السوق الإماراتية وأسواق المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز