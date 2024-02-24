«جلفود دبي» يختتم أكبر دوراته بصفقات مليارية

اختتمت فعاليات معرض ((جلفود))، أول من أمس، في دبي، وسط صفقات قوية، وتعاقدات ضخمة، وشراكات نوعية، تدلل على تعافي القطاع.

ورسخت نسخة ((جلفود 2024))، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لقطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات والسياحة.

كما أسهم ((جلفود)) في إنعاش التدفقات السياحية إلى دبي، ورفع معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة، لاسيما الفنادق والشقق الفندقية بالمناطق القريبة من مركز دبي التجاري.

ورحبت الدورة الأكبر على الإطلاق من ((جلفود))، بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، مع توقعات بحجم صفقات تجارية تتجاوز 12 مليار دولار، وأجنحة ضمن 24 قاعة، ضمت منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض، وفعاليات تفاعلية، من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية، والتي جمعت أكثر من 100 طاهٍ عالمي مشهور.

ووفق خبراء في قطاع الضيافة، رسخت دبي مكانتها وجهة للمعارض والفعاليات والأحداث العالمية، إذ استضافت الإمارة مؤخراً القمة العالمية للحكومات، بمشاركة دولية غير مسبوقة، والدورة 29 لمهرجان دبي للتسوق، لافتين إلى أن أجندة الإمارة الحافلة خلال فبراير الجاري، تتضمن إقامة معرض دبي العالمي للقوارب، بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 1.000 علامة تجارية، و200 قارب.

وأكد الخبراء، أن الفعاليات والمعارض العالمية تنعش التدفقات السياحية إلى دبي، وترفع معدلات الإشغال الفندقي، لتسجل مستويات قياسية، حيث رفعت العديد من فنادق وسط دبي شعار كامل العدد، وسط توقعات بتواصل الأداء القوي، في ظل باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والاجتماعية والرياضية، ضمن جدول فعاليات دبي خلال مارس المقبل، لافتين إلى أن معدلات الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية، تسجل مستويات مرتفعة، ضمن الأعلى عالمياً، وسط مؤشرات على مواصلة تصدرها عالمياً خلال العام الجاري.

واستقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية 19.4 %، مقارنة بالرقم المسجل في 2022، والذي بلغ 14.36 مليون زائر.

وحقق قطاع السياحة في دبي، أداءً استثنائياً الما الماضي، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024، من موقع ((تريب أدفايزر))، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز، للعام الثالث على التوالي. (دبي – البيان)

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