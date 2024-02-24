الذهب يرتفع ويسجل مكاسب أسبوعية 1.25 %

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية التعاملات، أول من أمس، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت أسبوعين متتاليين.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.9% أو 18.7 دولاراً ليتوهج المعدن الأصفر عند عند 2049.4 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2025.40 دولاراً، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 1.25%.

وخلال التعاملات، استقرت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية عند 103.9 نقاط عقب ارتفاعه إلى 104.05 نقاط خلال الجلسة.

ونشرت ((بلومبرج))، مسحاً تضمن آراء 72 خبيراً اقتصادياً، أفادوا برؤيتهم إبقاء الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ يتوقعون حالياً انخفاضاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأظهرت أداة ((فيد واتش))، ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 78.1% من 69.7%.

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