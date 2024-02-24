2 % خسائر «برنت» و 3 % للخام الأمريكي في أسبوع

تراجعت أسعار النفط 3 % تقريباً عند التسوية، أول من أمس، وسجلت خسائر أسبوعية، بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 % إلى 81.62 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو 2.7 % إلى 76.49 دولاراً. وهبط برنت خلال الأسبوع 2 %، بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 3 %، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات، قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. ويُبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 % منذ يوليو الماضي.

وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي، أن معظم مسؤوليه يبدون قلقاً من التعجل في تيسير السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه تجري في باريس محادثات تستهدف هدنة في قطاع غزة، فيما يبدو أنها أكثر التحركات جدية منذ أسابيع لوقف الصراع.

وقال تيم إيفانز المحلل المستقل لسوق النفط في مذكرة، إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقع تهدئة التوتر الجيوسياسي، لكن التوتر مستمر في البحر الأحمر مع إجبار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية الخميس الماضي بالقرب من اليمن سفن الشحن على التحول عن سلوك المسار التجاري.

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