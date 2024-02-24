النتائج القوية تصعد بمؤشرات «وول ستريت» 1 %

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، أول من أمس، في ختام جلسات الأسبوع، فيما تواصل زخم النتائج القوية وإعلان ((إنفيديا)) نتائج أعمال قوية للربع الرابع من العام الماضي، وارتفاع قيمة الأسهم السوقية للشركة إلى تريليوني دولار، لكن الأسهم تعرضت لضغوط مع تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة خلال العام الجاري.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر ((داو جونز)) 0.15% أو 62 نقطة عند 39131 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية العام.

وسجل ستاندرد آند بورز، الإغلاق القياسي الـ 13 منذ بداية 2024، حيث أنهى التعاملات عند 5088 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.65%، وأنهى ((ناسداك)) تداولات الأسبوع مرتفعاً 1.4%، لكنه تراجع خلال الجلسة 0.3% أو 44 نقطة عند 15996 نقطة.

وخلال التعاملات، تجاوزت القيمة السوقية لـ((إنفيديا)) تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعاً 0.35% عند 788.17 دولاراً (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام). وفي الأسواق الأوروبية، صعدت قيمة مؤشر ((ستوكس يوروب 600)) بنحو 0.45% عند 497.2 نقطة، ليحقق المؤشر ثاني إغلاق قياسي على التوالي، ويرتفع خلال الأسبوع 1.15%، مواصلاً سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع مؤشر ((فوتسي 100)) البريطاني 0.3% عند 7706 نقاط، وحقق مؤشرا ((كاك)) الفرنسي و((داكس)) الألماني الإغلاق القياسي الـ 11 لهما منذ بداية العام عند 7966 نقطة، بزيادة +0.7% و17419 نقطة بارتفاع 0.3% على التوالي.

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