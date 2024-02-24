«دي كيه كيه بارتنرز» تستهدف خدمات العملات المشفرة بدبي

حصلت شركة ((دي كيه كيه بارتنرز DKK Partners))، وهي شركة للتكنولوجيا المالية مقرها دبي، على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ((VARA))، ما يتيح لها المضي قدماً في خطتها التي تستهدف الحصول على الترخيص الكامل وتقديم الخدمات للمستثمرين في العملات المشفرة. وتخطط الشركة لتقديم تقنية البلوكتشين لعملائها من الشركات والمؤسسات في دبي، ما سيساعد على إجراء معاملات العملات الأجنبية بشكل أكثر أماناً وشفافية، كما سيقلل من مخاطر التعامل بالعملات الأجنبية.

وقال خالد تالكودر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: ((حقق توسعنا في دبي العام الماضي نجاحاً كبيراً ونتطلع لتوسيع نفوذنا في السوق من خلال تعزيز امتثالنا وابتكارنا في مجال الأصول الافتراضية)).

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