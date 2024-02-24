Sunday, 25 February 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«دي كيه كيه بارتنرز» تستهدف خدمات العملات المشفرة بدبي

2/24/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت شركة ((دي كيه كيه بارتنرز DKK Partners))، وهي شركة للتكنولوجيا المالية مقرها دبي، على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ((VARA))، ما يتيح لها المضي قدماً في خطتها التي تستهدف الحصول على الترخيص الكامل وتقديم الخدمات للمستثمرين في العملات المشفرة. وتخطط الشركة لتقديم تقنية البلوكتشين لعملائها من الشركات والمؤسسات في دبي، ما سيساعد على إجراء معاملات العملات الأجنبية بشكل أكثر أماناً وشفافية، كما سيقلل من مخاطر التعامل بالعملات الأجنبية.

وقال خالد تالكودر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: ((حقق توسعنا في دبي العام الماضي نجاحاً كبيراً ونتطلع لتوسيع نفوذنا في السوق من خلال تعزيز امتثالنا وابتكارنا في مجال الأصول الافتراضية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN24022024000110011019ID1107894831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث