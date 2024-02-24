أعلنت جامعة ((إي إم نورماندي)) لإدارة الأعمال في الإمارات، عن مباشرة برنامج جديد للماجستير في اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ (ILPM)، لتلبية الطلب المتزايد على المهارات في قطاع التجارة البحرية المزدهر بدولة الإمارات.

وتم إعداد البرنامج لتعزيز الموهبة المهنية في العمليات الإقليمية في اللوجستية وإدارة الموانئ، وسيُطرح البرنامج لمجموعة من الطلاب العاملين في الشركات، اعتباراً مـن ربيع 2024.

قال البروفيسور خير الدين المؤخر، رئيس جامعة إي إم نورماندي لإدارة الأعمال في الإمارات: ((إطلاق برنامج الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ في الإمارات، والتي ستبدأ في تقديم برامجها بداية الفصل الدراسي القادم، باعتبار دعم الخدمات اللوجستية من أهم برامج الرؤية التي تسعى لدعم الصناعة، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، التي ستتحقق بتوفير الكفاءات المهنية المتميزة، وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة، مشيراً إلى أن هذا ما ستقدمه الجامعة من خلال شراكتها المحلية والدولية.

ويركّز برنامج اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، الذي تقدمه جامعة ((إي إم نورماندي)) في مجمع دبي للمعرفة، على أحدث الابتكارات والحلول القائمة على التكنولوجيا في قطاع الخدمات اللوجستية، إذ يزوّد الطلاب بالمعرفة الفنية والمهارات الإدارية، على حد سواء، للوصول إلى مكانة رائدة في أحد قطاعات النمو الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل الدولة المرتبة الخامسة عالمياً، كمركز بحري تنافسي.

ويهدف برنامج الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، إلى تدريب الطلاب على تطوير المهارات العملية اللازمة لتشغيل الخدمات اللوجستية الدولية، والنقل الدولي وعمليات إدارة الموانئ. ويسهم محتوى البرنامج في تعزيز الجانب الهندسي للوجستية، والجانب الإداري للأعمال، ما يؤدي إلى تمكين خريجي البرنامج من تنفيذ العمليات اللوجستية، وعمليات النقل وإدارة المواقع بفعالية على كلا الصعيدين المحلي والدولي.

وفي سياق حديثه عن محتوى البرنامج، قال البروفيسور صبري بوبكر عميد الكلية وقسم البحوث: ((الدورات الدراسية في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية مدعومة بمنهاجنا الأساسي في الإدارة، ما يمنح الطلاب القدرة على تطبيق ما يتعلمونه، ويمكّنهم في الوقت نفسه من تطوير نهج منضبط لحل المشكلات وصنع القرارات، يتم تنظيم المواد الدراسية وتنفيذها من خلال الدراسات القائمة على الحالات، وورش العمل والرحلات الميدانية الدولية، ومشاريع أعمال في العالم الواقعي، مع التركيز على العمل في بيئة عمل متعددة الثقافات طيلة فترة الدراسة، يشكّل التعلم عبر الممارسة العملية محوراً أساسياً للبرنامج، وقد نتج عنه معدّل توظيف ممتاز بين الخريجين)).

وبعد الإطلاق المؤسسي لبرنامج درجة الماجستير في الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، سيكون البرنامج متاحاً لجميع المتقدمين المهتمين، اعتباراً من ربيع وخريـف العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز