التصنيف العقاري لـ «أراضي عجمان» يعزز ثقافة التميز والابتكار

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، نتائج الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة، على هامش فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، بحضور كبار الشخصيات والمستثمرين وشركات التطوير العقاري وأصحاب المكاتب العقارية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن وتيرة التنمية المتسارعة والطفرة العقارية التي تشهدها إمارة عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حتمت على جميع العاملين في القطاع العقاري الارتقاء بأدائهم ومضاعفة جهودهم من أجل مواكبة هذا التطور وتعزيز سمعة إمارة عجمان ومكانتها المرموقة على الخريطة العقارية.

وأضاف أن مشروع التصنيف العقاري ساهم منذ إطلاقه في تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى مختلف الفئات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وانعكس إيجابياً على أداء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية التي لعبت دوراً مهماً في إنجاح هذا المشروع الضخم والمساهمة في تحقيق أهدافه المرجوة.

فئة

وأوضح رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن الدورة الرابعة من برنامج التصنيف العقاري عرفت استحداث فئة جديدة وهي تصنيف ((الوسطاء العقاريين)) وتقييم أدائهم بناءً على معايير عالمية، وذلك في سبيل تعزيز أداء السوق العقاري والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتمكين الوسطاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري ودعمهم كشريك استراتيجي للدائرة وعنصر فعال ومهم لتحقيق أهدافها المستقبلية.

بدوره، قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن عمليات التقييم والزيارات الميدانية شملت 1019 مكتباً عقارياً، حيث أوكلت المهمة إلى فريق عمل مختص ومؤهل من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المكاتب العقارية ومدى التزامها بالمعايير واللوائح الخاصة ببرنامج التصنيف العقاري.

وأشار إلى أن عملية تقييم الوسطاء العقاريين اعتمدت على مدى التزام الوسطاء باللوائح والتشريعات العقارية وعدد معاملات البيع المبرمة عن طريقهم ومؤهلاتهم العلمية والبرامج التدريبية التي تم اجتيازها، فضلاً عن التكريمات التي تحصل عليها الوسيط العقاري من الجهات الحكومية والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشكاوى والمخالفات المحررة ضد الوسيط العقاري. وأكد المهيري، أن الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري عرفت ارتفاع عدد المكاتب الحاصلة على تصنيف 5 نجوم مقارنة بالدورات الماضية، ما يعكس نجاح المشروع وتأثيره الإيجابي على أداء مختلف الفئات المعنية، حيث أسفرت النتائج النهائية عن حصول 9 مكاتب عقارية على تصنيف 5 نجوم وهي كل من الشامسي للعقارات والمقناص العقارية، المطيري للعقارات، والراسخون للعقارات، ومركز الجناحي للعقارات، وليماس للعقارات، وإسكان بروبرتي، والسعيدي العقارية، ووول ستريت للعقارات.

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