برج خليفة سيد شواهق الدنيا

قالت صحيفة ((ديلي ميل البريطانية))، إنّه من أكثر من 4 آلاف عام، كان الهرم الأكبر ((خوفو))، صاحب السيادة كأطول مبنى في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 146 متراً، لكن مع بناء برج خليفة في دبي، انتزع المركز الأول، وتصدر أطول المباني الشاهقة في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 829 متراً. واستعرض الموقع في رسم بياني، أطول المباني منذ اكتمال بناء الهرم الأكبر في عام 2570 قبل الميلاد، حيث احتل المركز الأول برج خليفة في دبي.

وجاء بعد برج خليفة في دبي، برج سي إن، في تورنتو الكندية، الذي يبلغ ارتفاعه 553 متراً كأطول مبنى في العالم لمدة 32 عاماً، إذ يجعل المطعم الدوّار وبرج المراقبة بزاوية 360 درجة، أحد مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في العالم.

وأتى بعده في الترتيب برج أوستانكينو، الذي انتهى بناؤه في موسكو عام 1967، ويبلغ ارتفاعه 540 قدماً، وتعرض الهيكل لأضرار جسيمة بسبب حريق في عام 2000. واستعرض الموقع، مبنى إمباير ستيت في نيويورك، والذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1931، ويبلغ ارتفاعه 443 متراً، وأصبح رمزاً لنيويورك.

وكان مبنى كرايسلر في نيويورك أيضاً، الأطول في العالم لمدة 11 شهراً، بعد اكتمال بنائه في 1930، إذ يبلغ ارتفاعه 319 متراً. وجاء بعدهم، برج إيفل، الذي انتُهي من بنائه في عام 1889، والذي بلغ ارتفاعه نحو 300 متر، ولا يزال أحد أكثر مناطق الجذب شعبية في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز