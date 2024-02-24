قرار «فاتف» يعزز مكانة الإمارات وجهة للاستثمارات

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الترخيص في سلطة دبي للخدمات المالية، إنّ قرار مجموعة العمل المالي (FATF) برفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية، يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة، ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أنّ القرار خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها الرائدة وجهة للاستثمارات، ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم.

وأضاف: ((لا شك أن للقرار عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فإلى جانب مساهمته في تحسين تصنيف الدولة، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره على زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية)).

وتابع العوضي: ((كما يدعم القرار الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية والمتمثلة في توفير بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة)).

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