الإمارات.. موطن الأرقام القياسية العالمية

تُعد دولة الإمارات، موطناً للأرقام القياسية العالمية، إذ تضم مجموعة من أفضل وأكبر هذه الأرقام، والتي لا تضاهيها أي دولةٍ أخرى حول العالم، وفق ما أشارت مجلة ((فاكت))، المتخصصة في الأخبار الترفيهية.

واستعرضت المجلة في تقرير على موقعها الرسمي، نحو 20 موقعاً ضمن الأرقام القياسية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها برج خليفة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 830 متراً، والذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، واستغرق بناؤه نحو 6 سنوات، ويضم نحو 63 طابقاً.

كما استعرض الموقع أكبر علامة في العالم، وهي علامة ((حتا))، إذ أشار الموقع إلى أنها في طريقها للدخول موسوعة غينيس، والتي تقع على قمة جبال حجر، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 19.28 متراً، والتي تتجاوز علامة هوليوود الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 13.7 متراً، إذ تُعد واحدة من أكثر المناطق الخلابة في الإمارات.

كما استعرضت المجلة، أعلى جناح فندقي معلق في العالم، والتي تضمها فنادق سانت ريجيس أبوظبي، والذي يقع على ارتفاع 200 متر فوق العاصمة، بين الطابقين 48 و49 من أبراج الاتحاد، إضافة إلى برج أبوظبي المائل، والذي طورته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي صممته ((آنداز كابيتال جيت)) ليميل 18 درجة غرباً، بينما يرتفع 35 طابقاً إلى ارتفاع 160 متراً.

وأشارت المجلة إلى فندق جيفورا، والذي يُعد أطول فندق في العالم، بارتفاع يبلغ نحو 356 متراً والذي يضم نحو 529 جناحاً مريحاً وديكوراً مثالياً، جنباً إلى جنب مع أكبر فانوس في العالم، والذي يقع في سوق الجبيل في الشارقة، ويبلغ ارتفاعه نحو 13 متراً، ومُعترف به رسمياً كأكبر فانوس تم صنعه على الإطلاق.

كما استعرض الموقع، أكبر إطار للصورة في العالم والذي يقع في حديقة زعبيل، إضافة إلى أعمق مسبح في العالم ((ديب دايف دبي))، والذي تم افتتاحه خلال 2021، بعمق يبلغ نحو 60 متراً.

واستعرض الموقع، ((عين دبي))، والتي تعتبر أكبر عجلة ملاهٍ في العالم، وتقع على جزيرة بلو ووترز، ويبلغ ارتفاعها نحو 250 متراً، وتتسع لما يصل إلى 1400 راكب، كما تستغرق الدورة الواحدة حوالي 38 دقيقة.

وإضافة إلى ذلك، ثمة عدد آخر من المواقع التي تضم أرقاماً قياسية في الإمارات، مثل أكبر حديقة زهور في العالم، والتي تضم أكثر من 50 مليون زهرة طبيعية مرتبة في أشكال رائعة تشمل الخيول والطائرات والفيلة وغيرها، وأول وأعلى مسبح لا متناهٍ بزاوية 360 درجة في العالم، على ارتفاع 200 متر، وأطول شبكة مترو بدون سائق في العالم، وأكبر متاهة رأسية في العالم، وأسرع أفعوانية في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي، وأكبر مدينة ملاهٍ داخلية في العالم، وأكبر مجمع تجاري في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز