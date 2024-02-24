لنصلح معاً منظمة التجارة العالمية

شكّلت التجارة العالمية محركاً أساسياً للازدهار والحد من الفقر على مدى العقود القليلة الماضية، وكانت منظمة التجارة العالمية في قلب ذلك كله. اليوم، وفي وقت تعصف بنا فيه التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي، ويتزايد استخدام التجارة باعتبارها سلاحاً، تبرز بقوة قيمة التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية أكبر من أي وقت مضى.

ويتطلب الواقع الجيوسياسي الجديد، إصلاح منظمة التجارة العالمية، وهذا هو السبب وراء قيادة الاتحاد الأوروبي دفة الجهود الرامية إلى تحديث قواعد المنظمة.

وتُعدّ القواعد الحالية المعمول بها لمنظمة التجارة العالمية، والتي ما زالت تحكم غالبية التجارة العالمية، أفضل وسيلة حماية من التجزؤ الاقتصادي ويبقى الاتحاد الأوروبي داعماً مهماً للمنظمة. والأمر من مصلحتنا، إذ تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية نحو 60% من تجارة الاتحاد الأوروبي. لكننا اليوم بحاجة لرؤية منظمة تجارة عالمية قوية مع إصلاحها، ليصبح بمقدورها الاستجابة على نحو فعال للتحديات التي تميز القرن الحادي والعشرين.

ويمثّل الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ، بمثابة فرصة ذهبية، لإعطاء هذه المنظمة مزيداً من الزخم. وهدفنا هو تغيير وظائفها الأساسية، من مجرد تسوية النزاعات إلى معالجة التحديات العالمية الحرجة.

شكّلت منظمة التجارة العالمية منتدى حيوياً لحل الخلافات التجارية على مدى ربع القرن الماضي، لكن الهيئة الاستئنافية أصبحت معطلة في ظل إدارة ترامب، ونتيجة لذلك، لا يمكن النظر في الاستئنافات، وتظل النزاعات معلّقة، أو ((تُستأنف في العدم)).

ويُعد إصلاح نظام تسوية المنازعات حاسماً لشرعية منظمة التجارة العالمية بصفة عامة، ومن أجل كبح تآكل قواعد التجارة، وهذا الأمر حيوي لتوفير الاستقرار للشركات لكي تواصل أنشطة الاستثمار والتصدير.

وحقق الاتحاد الأوروبي وآخرون جيداً في مجموعة من الإصلاحات، لكن يظل هناك عمل يجب إنجازه، لنتمتع بنظام يعمل بكامل وظائفه، بما في ذلك إمكانية النظر في الاستئنافات في أسرع وقت ممكن. ونرغب أيضاً في تعزيز إسهامات منظمة الصحة العالمية في الاستدامة. وتمكنت المنظمة بالفعل من تحقيق ذلك في 2022 خلال آخر مؤتمر وزاري، بعد التوصل إلى اتفاق مهم لحماية محيطاتنا عن طريق معالجة حزم الدعم الضارة لمصائد الأسماك. ويتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية حالياً تحقيق الجزء الثاني من هذا الاتفاق، والذي ينطوي على مواجهة الصيد الجائر والطاقة الفائضة، فمن شأن ذلك أن يساعدنا في تحقيق كامل أهداف التنمية المُستدامة ذات الصلة التي خرجت بها الأمم المتحدة.

يتطلع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى ازدياد قوة منظمة التجارة العالمية، لضمان إسهام التجارة على نحو إيجابي في معالجة التحديات البيئية العالمية، مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وكذلك التلوث.

وفي هذا الإطار، ينبغي لنا تعزيز الحوار بشأن التدابير البيئية المحلية، مثل تحفيز التحوّل الأخضر على نحو صديق للتجارة، وجنباً إلى جنب مع الإكوادور وكينيا ونيوزيلندا، سأجتمع وتحالف وزراء التجارة المعنيين بالمناخ الذي يضم 60 عضواً، لمناقشة كيف يمكن للتجارة أن تدعم أهداف التغير المناخي.

وسيتسم الإصلاح الزراعي والأمن الغذائي بأهمية قصوى في اجتماعات أبو ظبي. ويؤثّر التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية. وسيقود الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الابتعاد عن الدعم المشوه للتجارة وتبني التحول نحو الزراعة المُستدامة، وهو هدف سعى إليه التكتل بالفعل من خلال إصلاحات متعاقبة للسياسة الزراعية المُشتركة. وسيتعاون الاتحاد الأوروبي أيضاً مع أعضاء آخرين لمواجهة المشكلات المُلحة ذات الصلة بالتحديات المرتبطة بأزمة انعدام الأمن الغذائي، خاصة القيود المفروضة على صادرات المنتجات الغذائية.

وهناك أيضاً مسألة التجارة الرقمية، وهنا، فإننا بحاجة لتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية. ويتمثل الطلب الرئيس لمجتمع الأعمال، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في تجديد الوزراء للوقف الحالي للرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية. ويُعد هذا حيوياً لضمان حصد البلدان والأعمال، خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، لمنافع الاقتصاد الرقمي سريع النمو. كما نرغب في إيجاد برنامج عمل لمعالجة الفجوة الرقمية، وسنعمل بكل جهد لتأمين التوصل إلى هذه المخرجات.

وعلى نحو أوسع نطاقاً، يتعين على منظمة التجارة العالمية إعادة ترسيخ نفسها باعتبارها منتدى دولياً مهماً، لمناقشة التحديات السياسية العالمية المُلحة الأخرى ومعالجتها، مثل تلك التي تشكّلها السياسات الصناعية ويجب علينا الموافقة على جدول أعمال يرمي إلى تسهيل تكامل وتطوير البلدان في الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان الأقل نمواً.

إننا نواجه جميعاً مجموعة من التحديات لذلك، فإن الحرص على فاعلية منظمة التجارة العالمية وقدرتها على مساعدتنا في معالجة هذه التحديات هو أمر في صالح الجميع.

المفوض الأوروبي للتجارة

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