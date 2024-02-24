معاشات التقاعد في أمريكا .. هل من أزمة في الأفق؟

في الماضي، كانت كبرى الشركات الأمريكية تزود موظفيها القدامى بمزايا معاشات تقاعدية محددة بوضوح، تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، وفي الثمانينيات من القرن الماضي، اختفى حلم التقاعد السعيد للعديد من الأمريكيين، عندما بدأ توجيه معظم الموظفين الجدد إلى خيار تقاعد جديد.

وعرفت هذه الخطة باسم ((خطة المساهمة المحددة)) أو ((نظام 401 كيه))، الذي يضع عبء الادخار على الموظفين، بدلاً من ترك الشركات تتحمل مسؤولية المدفوعات المستقبلية، فأصبح يجب على الموظفين تخصيص جزء من رواتبهم للحصول على مساهمة من صاحب العمل، ثم إدارة أموالهم الخاصة في الأسواق المتقلبة.

وبعد مرور أكثر من 30 عاماً، ومع اقتراب هؤلاء العمال من سن التقاعد، فإن النتائج تبدو قاتمة إلى حد ما، لدى الأسرة النموذجية من جيل إكس، نحو 40 ألف دولار فقط كمدخرات للتقاعد، و40 % من أرصدة حسابات ((401 كيه)) الخاصة بهم صفر، وحتى الذين تمكنوا من ادخار المزيد، تلقوا تذكيراً قاسياً بالمخاطر التي ينطوي عليها عام 2022، إذ أدى انخفاض أسواق الأسهم والسندات، إلى خفض متوسط رصيد خطة التقاعد بنسبة 20 %. يتفق خبراء التقاعد بالإجماع، على أن مخططات المنافع المحددة، بشكل عام، تولد نتائج أفضل بكثير للعمال، لأن الأموال تدار بشكل احترافي، ويمكن أن توازن بين العمال الذين يعيشون لفترة طويلة والوفيات المبكرة، في حين يجب على الأفراد المشاركين في خطط ((401 كيه))، أن يقلقوا بشأن نفاد أموالهم قبل وفاتهم. لهذا، فإنه من المثير للاهتمام جداً، أن التغيير قد يكون في الطريق.

وفي الشهر الماضي، أعادت شركة ((آي بي إم))، فتح خطة المزايا المحددة التي كانت معطلة لفترة طويلة أمام المشاركين الجدد، وتدرس شركات أخرى أن تحذو حذوها، وفي الواقع، ينبغي عليهم ذلك، من منطلق المصلحة الذاتية المستنيرة.

التغيير، مثل العديد من الأشياء الأخرى في الحياة، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد كبير، وقد أدت هذه التدابير إلى خفض حاد في تكلفة توفير المدفوعات المستقبلية، تاركة العديد من المخططات مع فوائض لا يمكن استخدامها إلا لاستحقاقات التقاعد، وتحت عقوبات صارمة في حال عدم القيام بذلك.

ومن هنا، جاء الحل الإبداعي لشركة ((آي بي إم))، اعتباراً من نهاية 2022، كانت خطتها المجمدة تحوي أصولاً بقيمة 3.6 مليارات دولار أكثر من الالتزامات في نهاية 2022.

وتعتزم الشركة استخدام هذا الفائض لتقديم مزايا جديدة في المنافع المحددة للموظفين الحاليين، بدلاً من نظام من ((401 كيه))، الذي يأتي من دخل الشركة العادي.

حظيت خطة ((آي بي إم)) بتمويل جيد بشكل خاص، لكنها ليست مثالاً فريداً، فمتوسط ما لدى أكبر 200 صندوق معاشات في الولايات المتحدة الآن، يصل إلى 105 % من الأصول اللازمة لتمويل مزايا التقاعد، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، وفقاً لشركة بلاك روك، التي حثت عملاء معاشات التقاعد لديها على التفكير في إعادة العمل بخطط المزايا المحددة.

وتقدم نحو نصف الشركات الأمريكية الكبرى خطة مزايا محددة، رغم أنها مفتوحة أمام 21 % فقط من الموظفين الجدد، وفقاً لشركة ((ميرسر)) الاستشارية.

وأجرت الشركة مؤخراً، دراسة استقصائية على كبار المسؤولين الماليين، ووجدت أن 65 % من الشركات الكبرى الأخرى، التي ما زال لديها خطط تقاعد وفق المزايا المحددة، فكرت في إعادة تقديمها، و88 % منها ستفعل ذلك، إذا تمكنت من تقليل مخاوفها بشأن المخاطر، وإن انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإن الفوائض الحالية ستتحول إلى ديون، وهذا ما يدفع بقوة في الاتجاه الآخر، إذ ارتفع عدد الشركات الأمريكية التي تدفع لشركات التأمين مقابل التخلص من خطط المعاشات التقاعدية المغلقة، بينما لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم ذلك، هناك خيار جديد يحل هذه المشكلة، حيث تعمل خطط التوازن النقدي القائمة على السوق، على تجميع الموارد، وتوفر خيار الدفع مدى الحياة، مثل معاش التقاعد التقليدي، ولكن يتم تحديد مبلغ المعاش النهائي بناء على عوائد استثمار الخطة، ما يحد من تعرض أصحاب العمل.

الجانب الإيجابي للموظف، أن كل مشارك يحصل على حساب شخصي، ويمكنه اختيار مبلغ مقطوع عند التقاعد، بدلاً من الدفع المنتظم. وفي رأيي، يمثل هذا الحل الأفضل حتى الآن، حيث يتقاسم أخطار السوق مع منح الموظفين أيضاً رصيداً حسابياً، يمكنهم التحقق منه والتحكم فيه.

من الناحية المثالية، ينبغي على أصحاب العمل الحذو حذو شركة ((آي بي إم))، من خلال تقديم خطة تكميلية (401 كيه)، للسماح للموظفين باستثمار الدولارات قبل الضريبة، والاستفادة من النمو طويل الأجل لسوق الأسهم.

وتساعد خطط التقاعد في تمييز الشركات الجيدة عن غيرها في سوق عمل ضيق في العديد من القطاعات، كما أنها تسهل عملية الاستغناء عن الموظفين عند الضرورة، وهي ميزة مهمة، في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من تكدس الموظفين الأكبر سناً.

وسيتشبث عدد أقل من العمال بوظائفهم، خوفاً من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التقاعد، ما يوفر وظائف، وأموالاً للترقيات. كما أن زيادة خطة المعاشات التقاعدية، هي أيضاً وسيلة فعالة من الناحية الضريبية، للحث على المغادرة. العمال الذين يفهمون خطط المعاشات التقاعدية، يقدرون هذه الميزة، فقد حاول اتحاد عمال السيارات المتحدة لسنوات، إعادة العمل بخطته التقليدية للعمال الأصغر سناً، وتظهر الدراسات الاستقصائية، أن موظفي القطاع العام، الذين يميلون إلى الحصول على خطط معاشات محددة، يذكرون المعاشات التقاعدية، كسبب رئيس لبقائهم في وظائفهم، إن توفير خيارات أفضل للتقاعد أمر منطقي من الناحية التجارية.

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