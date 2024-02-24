وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون سيتحملون عواقب هجماتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، عقب ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على 18 هدفاً للحوثيين، أن المتمردين اليمنيين سيواصلون مواجهة ردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة.
وقال أوستن في بيان إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".
وأضاف: "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضراراً بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".
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