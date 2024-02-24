وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون سيتحملون عواقب هجماتهم

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، عقب ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على 18 هدفاً للحوثيين، أن المتمردين اليمنيين سيواصلون مواجهة ردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة.

وقال أوستن في بيان إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف: "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضراراً بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

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