بريست يواصل مطاردة سان جيرمان ويعادل رقمه السابق في سلسلة المباريات دون هزيمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل مهدي كمارا لاعب وسط بريست ثلاثة أهداف ليمنح فريقه الفوز 3-صفر على ملعب ستراسبورج، السبت، ويمدد سلسلة فريقه بدون هزيمة في المسابقة إلى 12 مباراة على التوالي.
ورفع الفوز رصيد بريست، مفاجأة الدوري هذا الموسم، إلى 43 نقطة متأخرا بفارق عشر نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.
ويعني هذا الانتصار أن بريست عادل أطول سلسلة من عدم الهزيمة له في دوري الأضواء والتي حققها عام 1990.
وتقدم الضيوف في الدقيقة 33 بعدما استغل كمارا كرة ارتدت من الدفاع ليطلق تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.
وضاعف كمارا النتيجة بعد سبع دقائق حينما قابل تمريرة عرضية من مارتن ساتريانو أمام المرمى بتسديدة بسيطة في المرمى، قبل أن يسجل هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.
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