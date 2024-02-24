بريست يواصل مطاردة سان جيرمان ويعادل رقمه السابق في سلسلة المباريات دون هزيمة

سجل مهدي كمارا لاعب وسط بريست ثلاثة أهداف ليمنح فريقه الفوز 3-صفر على ملعب ستراسبورج، السبت، ويمدد سلسلة فريقه بدون هزيمة في المسابقة إلى 12 مباراة على التوالي.

ورفع الفوز رصيد بريست، مفاجأة الدوري هذا الموسم، إلى 43 نقطة متأخرا بفارق عشر نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويعني هذا الانتصار أن بريست عادل أطول سلسلة من عدم الهزيمة له في دوري الأضواء والتي حققها عام 1990.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 33 بعدما استغل كمارا كرة ارتدت من الدفاع ليطلق تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وضاعف كمارا النتيجة بعد سبع دقائق حينما قابل تمريرة عرضية من مارتن ساتريانو أمام المرمى بتسديدة بسيطة في المرمى، قبل أن يسجل هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز