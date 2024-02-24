بلاغ عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً شرقي ميناء جيبوتي.. والحوثيون يهلنون استهداف ناقلة

قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً شرقي ميناء جيبوتي وإن السلطات تحقق حالياً في البلاغ.

وكانت جماعة الحوثي

أعلنت

في بيان، قرأه المتحدث باسمها على التلفزيون الرسمي،

استهداف ناقلة النفط "إم في تورم ثور" التي تملكها وتديرها الولايات المتحدة.

وقالت الجماعة إنها استهدفت الناقلة "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة ميسون (دي.دي.جي 87) تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وكان يستهدف الناقلة على الأرجح.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم تلحق بالسفينة ميسون أو ناقلة النفط أي أضرار، كما لم تقع أي إصابات.

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