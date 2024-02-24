بلاغ عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً شرقي ميناء جيبوتي.. والحوثيون يهلنون استهداف ناقلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً شرقي ميناء جيبوتي وإن السلطات تحقق حالياً في البلاغ.
وكانت جماعة الحوثي
أعلنت
في بيان، قرأه المتحدث باسمها على التلفزيون الرسمي،
استهداف ناقلة النفط "إم في تورم ثور" التي تملكها وتديرها الولايات المتحدة.
وقالت الجماعة إنها استهدفت الناقلة "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".
من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة ميسون (دي.دي.جي 87) تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وكان يستهدف الناقلة على الأرجح.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم تلحق بالسفينة ميسون أو ناقلة النفط أي أضرار، كما لم تقع أي إصابات.
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