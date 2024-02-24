10 قتلى في تصادم شاحنتين في المكسيك

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم، السبت، في تصادم شاحنتين في ولاية سان لويس بوتوسي شمال وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحادث الذي وقع في الصباح الباكر في بلدة ريوفيردي أودى بحياة خمس نساء وأربعة قصّر ورجل، مضيفاً أن عدداً غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

وذكر البيان أنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

ارتفعت حوادث الطرقات في المكسيك بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من 301,678 في عام 2020 إلى 377,231 في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

الأحد الماضي، قضى خمسة سياح أرجنتينيين ومواطن مكسيكي في حادث في ولاية كوينتانا رو الساحلية المعروفة بمواقعها السياحية مثل كوزوميل وكانكون.

وفي أواخر يناير، قضى 19 شخصاً وأصيب 22 آخرون في حادث طريق في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد.

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