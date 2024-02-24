قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب

تعهد قادة مجموعة السبع، السبت، بمساندة أوكرانيا التي أنهكتها الحرب مع روسيا، وذلك في الوقت الذي توجه فيه زعماء غربيون إلى كييف للتضامن معها تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد النجاحات التي حققتها في البداية ضد الجيش الروسي، عانت أوكرانيا من انتكاسات في الآونة الأخيرة في ساحات القتال الشرقية، حيث يشتكي قادتها العسكريون من النقص المتزايد في الأسلحة والجنود.

وعقد قادة مجموعة السبع، السبت، مؤتمراً عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى ما تطلق عليه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، والتي تصنف على أنها أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال قادة المجموعة في بيان: "مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر".

كما تعهد القادة

الذين كانوا مورداً مهماً للمساعدات العسكرية والمالية لكييف، بمواصلة فرض عقوبات على مصادر الإيرادات الروسية.

وشدد زيلينسكي على ضرورة حماية الأجواء الأوكرانية ودعم جيشها، وقال في المؤتمر "نحن نعتمد عليكم".

وفي محاولة لتبديد المخاوف من أن الغرب لم يعد يكترث بأمر الصراع، وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الكندي جاستن ترودو ‭‭‭ ‬‬‬‭‭‭ ‬‬‬

إلى كييف في وقت مبكر اليوم السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وقالت ميلوني في أثناء توقيعها على اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع زيلينسكي: "الرسالة التي أريد أن أوجهها اليوم إلى

كل الشعب الأوكراني هي أنكم لستم وحدكم".

ووقع ترودو اتفاقاً مماثلاً وتعهد بتقديم دعم مالي وعسكري بنحو 2.25 مليار دولار هذا العام.

وقال: "سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر ومهما طالت مدته".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اللقاء عبر الاتصال المرئي، دعم واشنطن المستمر لأوكرانيا، وناقش الخطوات التي يمكن للمجموعة اتخاذها لمواصلة محاسبة روسيا.

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