وزيرة الخارجية الألمانية تضطر للبحث عن ملجأ للحماية من الغارات خلال زيارة أوديسا الأوكرانية

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى البحث عن ملجأ للحماية خلال زيارتها لأوديسا في أوكرانيا، مساء السبت، إثر انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وانطلقت صافرات الإنذار مساء السبت في الساعة 09:48 مساء (19:48 بتوقيت غرينتش). وأمكن سماع صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في المدينة الساحلية. وتم رفع التحذير في الساعة 10:07 مساء.

ولجأت السياسية المنتمية لحزب الخضر إلى ملجأ فندقها مع أعضاء وفدها ونزلاء آخرين.

ثم سمع دوي انفجار في منطقة أوديسا. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صاروخ أصيب أو ما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية قد اعترضت القذيفة.

ولم ترد معلومات فورية عن أضرار محتملة أو ضحايا.

وخلفت غارتان روسيتان بطائرات مسيرة ما مجموعه أربعة قتلى وعدة جرحى في مدينة أوديسا قبل وقت قصير من زيارة بيربوك.

ووصلت بيربوك إلى أوكرانيا في رحلة بمرافقة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإحياء الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

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