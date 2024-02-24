حوارية عن المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الأحزاب

حوارية عن المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الأحزاب
التاريخ
2/24/2024 7:07:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية سيدات سحم الخيرية، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية النساء العربيات في الأردن، جلسة حوارية عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة والشباب.
وذلك ضمن مشروع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية .
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