بايدن وماكرون يبحثان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بايدن وماكرون يبحثان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
التاريخ
2/24/2024 7:07:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
MENAFN24022024000208011052ID1107894795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.