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مظاهرة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

2/24/2024 7:07:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج متظاهرون في لندن، مساء اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.


ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة، وقف إطلاق النار الآن" أثناء سيرهم عبر جسر البرج وسط لندن.

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