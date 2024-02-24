مظاهرة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

مظاهرة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
2/24/2024 7:07:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج متظاهرون في لندن، مساء اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة، وقف إطلاق النار الآن" أثناء سيرهم عبر جسر البرج وسط لندن.
MENAFN24022024000208011052ID1107894793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.