غارات أميركية بريطانية على صنعاء

غارات أميركية بريطانية على صنعاء
التاريخ
2/24/2024 7:07:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف قصف أمريكي بريطاني عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ، ليل السبت / الاحد.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين ، فان عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.
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