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غارات أميركية بريطانية على صنعاء

2/24/2024 7:07:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف قصف أمريكي بريطاني عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ، ليل السبت / الاحد.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين ، فان عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

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