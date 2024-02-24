تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام إجراء تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام.



عميد عاهد عبدالرحيم عوده الله قائداً لأمن إقليم العاصمة

عميد عواد راضي فهد قائداً لأمن إقليم الوسط

عميد فراس عقيل علي قائداً لأمن إقليم الجنوب

عميد ناصر موسى ناصر مديراً لديوان الأمن العام

عميد سفيان فارس عبدالله مديراً لادارة الإقامة والحدود

عميد خليل عبدالفتاح ضامن مديراً لمديرية شرطة الطفيلة

عميد منتصر منصور محمد مديراً لمديرية شرطة وسط عمان

عميد محمود نمر جديع مديراً لمديرية شرطة الكرك

عميد جمال بركات ممدوح مديراً لمديرية شرطة مادبا

عميد عماد رضا ساري مديراً لإدارة الشرطة السياحية

عميد فراس محمود محمد مديراً لإدارة السير

عميد علي محمد كساب مديراً لمديرية قضاء الأمن العام /النائب العام

عقيد محمد علي سلمان مديراً لمديرية شرطة غرب اربد

عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل رئيساً لمحكمة استئناف الأمن العام

عقيد فراس حمدو مسلم مديراً لمديرية شرطة الرمثا

عقيد سالم فرج سالم مديراً لإدارة عمليات حفظ السلام

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف مديراً لمديرية جنوب عمان

عقيد رامي علي احمد رئيساً لمحكمة الأمن العام

عقيد سامي صقر العبد مديراً لمديرية شرطة البادية بالوسطى

عقيد هاني حسين موسى مديراً لمديرية شرطة البادية الجنوبية

عقيد زياد ذيب فليحان مديراً لمركز حدود مطار الملكة علياء الدولي

عقيد عمر خليفه حرب قائداً لمجموعة مراسم الامن العام

عقيد صالح احمد عساف مدير لمركز حدود العقبة

عقيد ركن بشار عقله سليم مديراً لمديرية شرطة الرصيفة

عقيد رعد احمد سالم آمر معهد تدريب عمليات حفظ السلام

عقيد فادي موسى بديوي يلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد بوتاي محمد داود يقوم بأعمال مدير مديرية شرطة نجدة العاصمة

عقيد وائل احمد سالم نائب في نجدة العاصمة

عقيد فرحان جميل سمير مديراً لمركز اصلاح وتأهيل الطفيلة

عقيد عادل عبد ربه عبيد الله مدير مركز حدود مطار عمان المدني

عقيد فراس حسين سليمان نائباً في إدارة البحث الجنائي

عقيد اسامه علي سليم مديراً لمركز اصلاح وتأهيل اربد

عقيد فراس عبدالرزاق مرعي مدير مركز حدود الرمثا

عقيد انور صالح عبد الله نائباً في مديرية شرطة إربد

عقيد احمد هاني عبدالله نائب في مديرية شرطة الرصيفه

مقدم معتز محمد صالح نائب في مركز حدود مطار الملكه علياء الدولي