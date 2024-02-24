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9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة مساء اليوم السبت.

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