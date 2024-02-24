9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة
التاريخ
2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة مساء اليوم السبت.
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