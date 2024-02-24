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صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية في القطاع، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.

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