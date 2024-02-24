صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع
التاريخ
2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية في القطاع، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.
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