الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات
التاريخ
2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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