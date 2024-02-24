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الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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