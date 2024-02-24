الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار للمملكة بهذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة،يوم الثلاثاء القادم ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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