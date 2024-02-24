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الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار للمملكة بهذا الموعد

2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة،يوم الثلاثاء القادم ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة.


وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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