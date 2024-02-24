اشتباكات عنيفة شرق خان يونس بين المقاومة والاحتلال
التاريخ
2/24/2024 3:10:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها تخوض بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد اشتباكات مع جنود الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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