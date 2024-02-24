هآرتس: وثيقة نتنياهو تخلو من أي رؤية

هآرتس: وثيقة نتنياهو تخلو من أي رؤية
التاريخ
2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس ، مساء السبت ، إن الوثيقة التي صاغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما بعد الحرب في غزة "لا تستحق أن تسمى خطة، وهي تخلو من أي رؤية ".
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