لواء صهيوني : دباباتنا محطمة ولا نجد من يسحبها
التاريخ
2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال، إسحاق بريك ، اليوم السبت، انه تلقى عشرات الشكاوى من جنود الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة بان هناك الكثير من الدبابات المدمرة لا تجد من يسحبها أو يصلحها.
وتابع بريك ، بأنه من ضمن الشكاوى انه هناك نقص في المعدات وإشكاليات تنظيمية كبيرة .
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