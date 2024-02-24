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لواء صهيوني : دباباتنا محطمة ولا نجد من يسحبها

2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال، إسحاق بريك ، اليوم السبت، انه تلقى عشرات الشكاوى من جنود الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة بان هناك الكثير من الدبابات المدمرة لا تجد من يسحبها أو يصلحها.
وتابع بريك ، بأنه من ضمن الشكاوى انه هناك نقص في المعدات وإشكاليات تنظيمية كبيرة .

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