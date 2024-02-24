مصرع قائد سرية في لواء جفعاتي

مصرع قائد سرية في لواء جفعاتي
التاريخ
2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال ، مساء السبت ، بمصرع قائد سرية في لواء جفعاتي شمال غزة.
واعلن الجيش مصرع الرائد إيال شومينوف قائد سرية في كتيبة شاكيد (424) في لواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.
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