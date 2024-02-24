الاتحاد الأوروبي: إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة خطير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن إعلان الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن بناء 3300 وحدة جديدة في "المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير".
وأكد بوريل، أن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
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