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الاتحاد الأوروبي: إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة خطير

2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن إعلان الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن بناء 3300 وحدة جديدة في "المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير".
وأكد بوريل، أن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

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