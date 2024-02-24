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النوايسة يشارك باجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم السبت في مدينة إسطنبول؛ وذلك لمناقشة المعلومات المضللة والهجمات على الصحفيين التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

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