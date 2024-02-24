النوايسة يشارك باجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

النوايسة يشارك باجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي
التاريخ
2/24/2024 3:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
ترأس أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم السبت في مدينة إسطنبول؛ وذلك لمناقشة المعلومات المضللة والهجمات على الصحفيين التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.
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