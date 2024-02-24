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جمعية اختصاصيي الطب النووي هنأت بالأعياد الوطنية المزيد من العطاء لرفعة شأن الوطن

2/24/2024 3:05:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
تقدمت جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معتبرة أن شهر فبراير رمز للإصرار والثبات والصمود والقوة، ودفاع الشعب الأبي عن أراضيه بكل غال ونفيس.
وقالت رئيسة الجمعية عهود العنزي ان الشعب الكويتي سيواصل بذل العطاء لرفعة الوطن وتطوره ليرقى في الصفوف الأولى من التطور والعلم، ويجب ان نذكر أنفسنا ان كل موظف مواطن خفير لوطنه وقادر على ان يطور وطنه ابتداء من نفسه بإخلاصه وتفانيه في عمله.
وأكدت العنزي ان الجمعية تحتضن وتشجع كل اعضائها خاصة واختصاصي الطب نووي بشكل عام بالمشاركة في مختلف اللجان منها اللجنة العلمية والاعلامية.
ولفتت الى ان الجمعية تطالب بحقوق الموظفين المادية والعلمية، وتسليط الضوء على وضع اختصاصي الطب النووي.

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