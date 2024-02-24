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جمعية الكشافة انطلاق ملتقى الكويت لتكريم رواد ورائدات الوطن العربي تزامنا مع الأعياد الوطنية

2/24/2024 3:05:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
انطلقت صباح اليوم فعاليات ملتقى الكويت لتكريم رواد ورائدات الوطن العربي والذي تقيمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير الجاري تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.
‏وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي إن اللجنة الكشفية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات عقدت اجتماعها الخامس في الكويت بحضور 19 دولة، مشيرا إلى أنها مناسبة طيبة ان يشاركنا الأشقاء احتفالاتنا بالأعياد الوطنية.
وأضاف الطريجي ان الاجتماع كان مثمرا وخرجنا منه بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة الحركة الكشفية والارشادية حيث تم اعتماد عدد من اللجان الفرعية واعتماد اسماء ممثلي هذه اللجان لجميع الدول العربية، لافتا إلى ان الاجتماع شهد تقدم عدد من الدول لاستضافة ملتقيات كشفية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات اذ تقدمت سلطنة عمان الشقيقة لاقامة ملتقى للرواد خلال شهر اغسطس المقبل وكذلك الامارات وقطر وليبيا لاستضافة ملتقى خلال مايو المقبل.
واشاد بتفاعل الرواد الايجابي في هذا الجانب منوها إلى ان الكويت تمكنت من لم الشمل واجتماع جميع الدول الأعضاء على ارضها في بادرة طيبة شهدت تلاحم وتكاتف من كافة المشاركين الذين اعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكويت على استضافتها لهذه الملتقيات التي فتحت الباب لجميع الدول للسباق على طلب استضافة الملتقيات وذلك بعد ان رأت دور الكويت الكبير في احياء كامل للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من خلال تنظيمها لمجموعة من الفعاليات والانشطة والملتقيات التي حققت انجازا على مستوى الوطن العربي.

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