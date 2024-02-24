سفراء لـ الأنباء الكويت نبراس مضيء ويد بيضاء لكل محتاج ودعوة دائمة إلى السلام إقليميا ودوليا

رفع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.

وأشاد السفراء بما حققته الكويت من منجزات قيمة على مختلف المستويات وفي جميع الميادين، مثمنين الدور المخلص والبناء الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا، موضحين أنها أحد اللاعبين الأساسيين في دعم أمن واستقرار المنطقة.

المغرب

في البداية، قال السفير المغربي لدى البلاد علي ابن عيسى: يسعدني أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء سفارة المملكة المغربية لدى الكويت الشقيقة بأحر التهاني وأسمى التمنيات لصاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي قاطبة بمناسبة الأعياد الوطنية، معربا عن بالغ اعتزازه بمشاطرة الشعب الكويتي مشاعر الغبطة والسرور بهذين العيدين الميمونين، ومنوها بما حققته الكويت من منجزات قيمة على مختلف المستويات وفي جميع الميادين.

وتابع: أنتهز هذه المناسبة الطيبة لأشيد بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون المثمر والبناء ولروح التضامن العالية القائمة بين بلدينا الشقيقين، وبما يجمعهما من مشاعر الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل والتعاون الوثيق، بفضل الرؤية المتنورة والتوجيهات الحكيمة لقائديهما، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

اليمن

من جهته، قال السفير اليمني البروفيسور علي منصور بن سفاع: نبارك للشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وجميع آل الصباح الكرام، الاحتفال بذكرى الأعياد الوطنية المجيدة.

وأضاف: ندعو الله أن يديم على الكويت عزها وفخرها، الذي هو عز وفخر لكل عربي، وأن يديم الله بقاءها نبراسا مضيئا ويدا بيضاء تبسط إلى المحتاج في أي مكان، وسندا وعضدا لكل عربي مسلم، ودعوة دائمة إلى السلام والرفاهية لإقليمها ومجتمعها.

لبنان

بدوره، قال القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة: يسرني أن أتقدم، باسم لبنان حكومة وشعبا، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السامية للكويت والحكومة والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير الكويت، متمنيا لأهلنا في الكويت دوام الخير والعزة والرفعة والرخاء والتقدم.

وأضاف عرفة: نؤكد على عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكلي ثقة بأن هذه العلاقة المتينة أصلا ستواصل ارتقاءها في شتى المجالات، كما أنتهز الفرصة لأعرب عن شكرنا وتقديرنا لمواقف الكويت الرسمية والشعبية تجاه لبنان وشعبه اللذين يبادلان الكويت وشعبها كل المحبة والتقدير والوفاء.

إندونيسيا

من جانبها، قالت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا يشرفني بالنيابة عن حكومتي أن أنقل التهاني القلبية وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وحكومة وشعب الكويت.

وأضافت: يسعدني أن أشير إلى أنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا في 28 فبراير 1968، تطورت العلاقات والتعاون بشكل مستمر في مختلف المجالات، وأنا على ثقة من أن علاقاتنا الجيدة طويلة الأمد ستزدهر أكثر من خلال مجالات جديدة للتعاون، ما يعود بالنفع على شعبينا وبلدينا، ويسهم في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

بلغاريا

من ناحيته، قال سفير بلغاريا لدى البلاد ديميتار ديميتروف: في هذه الأيام التي تزداد فيها الكويت جمالا وتظهر في إطلالة رائعة مزينة بألوان علمها الوطني وابتسامات رجالها ونسائها الفخورين بانتمائهم لوطنهم الكويت، حيث نتعجب للحماس الاستثنائي الذي ينضم به الجميع للفعاليات الاحتفالية المتعددة، يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح ووزير الخارجية ومنتسبي الوزارة وسائر الجهات الرسمية والشعب الكويتي الصديق، بأحر التهاني القلبية لمناسبة العيد الوطني الثالث والستين والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار، كما نتمنى أن تظل الكويت واحة استقرار ورفاه وأمان ورائدة في دعم قضايا السلم والعمل الإنساني والتنمية.

ليتوانيا

من جهته، قال سفير ليتوانيا لدى البلاد راموناس دافيدونيس: أتقدم بأحر التهاني لصاحب السمو الأمير ولحكومة وشعب الكويت، مضيفا: «تحتفل ليتوانيا والكويت هذا العام بمرور 30 عاما على العلاقات الديبلوماسية، 30 عاما من روابط الصداقة الرائعة والاحترام المتبادل والتعاون.

وتابع: لقد كانت الكويت دائما مثالا للازدهار والتسامح في المنطقة، حيث تتقاسم بلداننا احترام القيم والمبادئ الدولية، وبالتالي تعزيز علاقاتنا وفتح الفرص للتجارة والثقافة والتواصل بين الشعوب».

أوكرانيا

من جانبه، قال سفير أوكرانيا لدى البلاد د.أولكسندر بالانوتسا: بالنيابة عن سفارة أوكرانيا لدى الكويت، يشرفني أن أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات للشعب الكويتي الصديق تحت قيادة صاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الـ 63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 لتحرير الكويت.

وأضاف: ممتنون للكويت على المساعدة الإنسانية لأوكرانيا في هذه الأوقات المتوترة ونقيم عاليا ما تقوم به الكويت على الساحة الدولية من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين ونتمنى لشعب الكويت المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

قبرص

في السياق ذاته، قال السفير القبرصي لدى البلاد ميكايل مافروس: أود أن أتقدم إلى صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت الصديق بأحر التهاني القلبية على الإنجازات الرائعة التي تواصل الكويت تحقيقها حتى يومنا هذا وأطيب تمنياتنا بالسلام الدائم والتقدم والازدهار المستمر في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: بينما يواجه الشرق الأوسط مرة أخرى تحديات جسيمة، أود أن أؤكد مجددا على أهمية السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الكويت ودورها الرائد في المجال الإنساني العالمي وجهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار من خلال تعزيز مسار الديبلوماسية والحل السلمي للصراعات.

ولفت إلى أن قبرص والكويت تتمتعان بعلاقات صداقة طويلة الأمد، وقد أقامتا تعاونا وثيقا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف مبني على خلفية التجارب المؤلمة المشتركة للغزو والاحتلال وعلى احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنني على قناعة تامة بأن العلاقات الممتازة بين قبرص والكويت ستستمر في الازدهار والقوة في السنوات المقبلة.

رومانيا

وقال السفير الروماني لدى البلاد موغوريل ستانيسكو: بالنيابة عن حكومة وشعب رومانيا وعن السفارة الرومانية في الكويت وبالأصالة عن نفسي، يشرفني أن أنقل إلى صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي أحر التهاني الصادقة، مع أطيب التمنيات بالصحة والرخاء والسلام في هذه المناسبة المجيدة.

وأضاف: أود أن أكرر التزام رومانيا بمواصلة تعزيز الحوار والتعاون مع الكويت، ورغبتنا في مواصلة تطوير وتعزيز الحوار الثنائي بين بلدينا في جميع المجالات ولقد احتفلنا العام الماضي بالذكرى الستين لإقامة علاقاتنا الديبلوماسية، المبنية على الاحترام المتبادل والفهم العميق للقيم والمبادئ الدولية»، لافتا إلى أن كلا من رومانيا والكويت تتمتعان بعلاقات صداقة وتعاون قوية وطويلة الأمد، وتلتزمان بالحفاظ على مبادئ القانون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار والتضامن العالمي، معربا عن امتنانه لقيادة الكويت على دعمها الدائم والمستمر الذي قدمته للسفارة الرومانية منذ وصولي إلى هنا، وكذلك على صداقتهم للجالية الرومانية الصغيرة التي تعيش في هذا البلد العظيم.

هنغاريا

من جهته، قال السفير الهنغاري لدى البلاد اندراش سابو: «يسعدنا أن نتقدم إلى الكويت والشعب الكويتي بالتهاني بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأضاف: تحظى علاقاتنا بأعلى درجات التقدير، ويسعدنا أننا عززنا علاقاتنا بشكل أكبر خلال العام الماضي»، مضيفا: كما نحتفل هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والمجر ونتطلع إلى تعاوننا المستمر.

مالطا

من جانبه، قال سفير مالطا لدى البلاد جورج سعيد زاميت: بالنيابة عن شعب جمهورية مالطا وبالأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشعب الكويت بمناسبة الذكرى السعيدة للعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير.

وتابع: بالإشارة إلى العلاقات الأخوية القوية بين الكويت وجمهورية مالطا على مدى العقود الخمسة الماضية، فإنني على ثقة من أن العلاقات الثنائية المستقبلية بين البلدين ستستمر في تعزيزها، وفي هذه المناسبة المجيدة، أتمنى مخلصا لصاحب السمو التوفيق ولشعب الكويت الشقيق التقدم والازدهار.

المكسيك

وفي بيان لها، تقدمت سفارة المكسيك لدى البلاد بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي.

وأضاف: دأبت كل من المكسيك والكويت على مدى التاريخ، على تبادل أوجه التعاون المثمر. ويحق للكويت أن تفخر بالتقدم والإنجازات التي حققتها منذ نيلها استقلالها وتعتبر الكويت رمزا يعكس الاستقرار والنمو الاقتصادي، ونأمل أن تظل واحة للرفاه والازدهار في منطقتها. كما نتمنى أن تتعمق أواصر الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين.

وتابع البيان: تعتبر كل من المكسيك والكويت بلدين يسعيان بعمق إلى تحقيق السلام وتعزيزه سواء داخل حدودهما أم على المستوى العالمي وإن التزامهما بتعزيز السلام العالمي هو التزام ثابت ينعكس في مساعيهما الديبلوماسية ومشاركتهما في بعثات حفظ السلام حيث يدرك هذان البلدان قوى التحول المستمدة من السلام في إيجاد عالم أكثر أمانا وازدهارا لأجيال المستقبل.

ومن خلال تبني الحوار والتفاهم في حل النزاعات، تقدم كل من المكسيك والكويت مثالا يحتذى بالتزامهما تجاه تحقيق الانسجام والتعاون البناء وتعكس جهودهما في مختلف المحافل الدولية والرامية إلى إرساء السلام والاستقرار الرؤية المشتركة التي تتجاوز الاختلافات الثقافية والجغرافية.

بنغلاديش

وقال سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان: نيابة عن شعب وحكومة بنغلاديش وبالأصالة عن نفسي، أتقدم إلى شعب وحكومة الكويت بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأوضح عشيق الزمان أن أواصر العلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا أمر يبعث على الارتياح الكبير بالنسبة لنا، ومن المؤكد أنها ستتعزز عمقا وبعدا في السنوات المقبلة من خلال القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ورئيسة وزراء بنغلاديش وأعتقد أن بلدينا لديهما القدرة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التفاعلات من أجل المصالح المشتركة لبلدينا.

ماليزيا

من جانبه، قال سفير ماليزيا لدى البلاد علاء الدين محمد نور بأخلص التهاني لشعب الكويت، مضيفا: انني على ثقة أنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ستظل الكويت تتمتع بالتقدم والتطور والازدهار لتصبح منارة للخليج والعالم أجمع.

وذكر أن العلاقات الأخوية القائمة وطويلة الأمد بين ماليزيا والكويت والتي تأسست منذ عام 1974 سوف يتم تعزيزها بشكل أكبر من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا، وآمل أن نعم على الكويت وشعبها بالسلام والاستقرار والرخاء الدائم.

ڤيتنام

أما سفير ڤيتنام لدى البلاد نجو توان تانغ فتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت، مؤكدا أن «علم الكويت سيبقى يرفرف عاليا دائما في التنمية الاقتصادية، ما يحقق الرخاء للشعب الكويتي».

وتابع: تقدر ڤيتنام عاليا الدعم الذي قدمته الكويت لنا منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 1976، في مجالات عدة، وكسفير لڤيتنام لدى الكويت، واثق من العلاقات المثمرة المستقبلية بين بلدينا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.

أذربيجان

بدوره، قال سفير جمهورية أذربيجان إميل كريموف: بالأصالة عن نفسي والنيابة عن أعضاء السفارة يطيب لي بأن أتقدم إلى حكومة وشعب دولة الكويت الصديقة بأحر التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وعيد التحرير الـ 33، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الشعب الكويتي الكريم بكل خير وعافيه، متمنيا للشعب الكويتي الطيب السعادة والرفاهية وللكويت التقدم والرخاء وان يحفظها من كل شر ومكروه.

لاو

وقال سفير جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية لدى البلاد هو. بون إنثابانديث: «بالنيابة عن شعب وحكومة وسفارتنا، أود أن أنقل خالص التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: حققت الكويت ازدهارا كبيرا واستطاعت أن تكون مركزا للمبادرات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ودعم الحوار من أجل الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسلام والاستقرار والتنمية على مستوى العالم.

كوبا

من ناحيته، نقل السفير الكوبي لدى البلاد خوسيه سانشيز، أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والعيد الـ 33 للتحرير.

وقال: تفخر جمهورية كوبا، التي تربطها علاقات صداقة وتعاون تاريخية مع الكويت، بمشاركتها شعب وحكومة الكويت في احتفالاتها المباركة، مضيفا: «انني على ثقة بأن روابط الصداقة والتعاون الجيد القائمة سيتم تعزيزها بشكل أكبر لتحقيق المنفعة المتبادلة لبلدينا.

مالي

وقال سفير مالي لدى البلاد علي ولد أحمد: يطيب لي أن أتقدم بهذه المناسبة، بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى صاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت، متمنيا للكويت دوام الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار.

أفغانستان

من جهته، قال سفير أفغانستان لدى البلاد سيد جاويد هاشمي: «يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو وسمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية وإلى شعب الكويت، مبينا إن العلاقات بين أفغانستان والكويت تعززت وترسخت خلال 6 عقود الماضية في ظل الأخوة الإسلامية وحسن النية، وإنني على يقين كامل أن هذه العلاقات سوف تتعزز وتترسخ أكثرا فأكثر في المستقبل، وانتهازا لهذه الفرصة الطيبة فإنني إذ أسال الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لشعب الكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

المنظمة الدولية للهجرة

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد، مازن أبوالحسن: بالنيابة عن المنظمة الدولية للهجرة، نتوجه بأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وأضاف: منذ افتتاح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت قبل 30 عاما، حرصت المنظمة على توطيد العلاقة مع الكويت، كما قامت الكويت بدعم العمليات الإنسانية والتنموية للمنظمة حول العالم، وكنتيجة لعمق هذه العلاقة انضمت الكويت إلى المنظمة كعضو مراقب عام 2017، ونأمل للكويت المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.