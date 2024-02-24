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كوادرنا الفنية في «خليجية اليد» في قطر

2/24/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يغادر غداً الأحد متوجهاً إلى قطر، ناصر الحمادي أمين عام اتحاد كرة اليد، للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة الخليجية الـ 40 للأندية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها النادي العربي القطري، فيما يغادر طاقمنا التحكيمي القاري المكون من الحكمين إسماعيل سالم وعلي جعفر، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، ويمثل الإمارات في البطولة نادي مليحة.

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