كوادرنا الفنية في «خليجية اليد» في قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
يغادر غداً الأحد متوجهاً إلى قطر، ناصر الحمادي أمين عام اتحاد كرة اليد، للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة الخليجية الـ 40 للأندية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها النادي العربي القطري، فيما يغادر طاقمنا التحكيمي القاري المكون من الحكمين إسماعيل سالم وعلي جعفر، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، ويمثل الإمارات في البطولة نادي مليحة.
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