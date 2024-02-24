الوصل يهزم النصر بعقر داره في أقوياء اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي الوصل فوزه الثاني على فريق النصر بدوري رجال اليد بنتيجة 21/ 18، في افتتاح الجولة السابعة بالدور التمهيدي للمسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بصالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، الفوز لم يغير سلم الترتيب العام للمسابقة حيث بقي بالمركز السادس، في حين، بقي النصر بموقعه السابع بعد أن توقف رصيده عند 9 نقاط.

شهدت المباراة قمة الإثارة والتحدي بين قطبي كرة اليد، حيث شهد الشوط الأول تفوقاً وصلاوياً ملحوظاً لينتفض أصحاب الأرض قبل ختام الشوط الأول بدقائق أدرك خلالها التعادل 11/11، وأظهر الوصل تفوقاً ملحوظاً طوال الشوط الثاني لعباً ونتيجة ووصل بالفارق إلى أربعة أهداف رغم مساعي أصحاب الأرض للحاق بالضيوف ولم يسعفهم الوقت بتغير النتيجة والتي آلت إلى الإمبراطور الوصلاوي 21 /18 والتي عمقت جراح النصر بهذه المسابقة.

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