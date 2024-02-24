Sunday, 25 February 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوصل يهزم النصر بعقر داره في أقوياء اليد

2/24/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق فريق كرة اليد بنادي الوصل فوزه الثاني على فريق النصر بدوري رجال اليد بنتيجة 21/ 18، في افتتاح الجولة السابعة بالدور التمهيدي للمسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بصالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، الفوز لم يغير سلم الترتيب العام للمسابقة حيث بقي بالمركز السادس، في حين، بقي النصر بموقعه السابع بعد أن توقف رصيده عند 9 نقاط.

شهدت المباراة قمة الإثارة والتحدي بين قطبي كرة اليد، حيث شهد الشوط الأول تفوقاً وصلاوياً ملحوظاً لينتفض أصحاب الأرض قبل ختام الشوط الأول بدقائق أدرك خلالها التعادل 11/11، وأظهر الوصل تفوقاً ملحوظاً طوال الشوط الثاني لعباً ونتيجة ووصل بالفارق إلى أربعة أهداف رغم مساعي أصحاب الأرض للحاق بالضيوف ولم يسعفهم الوقت بتغير النتيجة والتي آلت إلى الإمبراطور الوصلاوي 21 /18 والتي عمقت جراح النصر بهذه المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24022024000110011019ID1107894657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث