الوصل يهزم النصر بعقر داره في أقوياء اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق فريق كرة اليد بنادي الوصل فوزه الثاني على فريق النصر بدوري رجال اليد بنتيجة 21/ 18، في افتتاح الجولة السابعة بالدور التمهيدي للمسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بصالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، الفوز لم يغير سلم الترتيب العام للمسابقة حيث بقي بالمركز السادس، في حين، بقي النصر بموقعه السابع بعد أن توقف رصيده عند 9 نقاط.
شهدت المباراة قمة الإثارة والتحدي بين قطبي كرة اليد، حيث شهد الشوط الأول تفوقاً وصلاوياً ملحوظاً لينتفض أصحاب الأرض قبل ختام الشوط الأول بدقائق أدرك خلالها التعادل 11/11، وأظهر الوصل تفوقاً ملحوظاً طوال الشوط الثاني لعباً ونتيجة ووصل بالفارق إلى أربعة أهداف رغم مساعي أصحاب الأرض للحاق بالضيوف ولم يسعفهم الوقت بتغير النتيجة والتي آلت إلى الإمبراطور الوصلاوي 21 /18 والتي عمقت جراح النصر بهذه المسابقة.
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