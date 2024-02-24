«دبي البحري» شريك داعم في الدورة 30 لمعرض القوارب 2024

يشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب 2024 والذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري في واجهة دبي هاربور خلال الفترة من 28 الجاري وحتى الثالث من شهر مارس المقبل.

وتأتي مشاركة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الدورة الحالية في إطار توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في إبراز دور النادي وتسليط الضوء على جهوده في تطوير الرياضات البحرية ودعم الصناعة المتميزة في بناء الزوارق وتصميم القوارب والدراجات المائية وتحفيز محبي الهوايات الترفيهية المائية واكتشاف المواهب.

كما تجئ المشاركة التزاماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من خلال ارتباطه التاريخي مع دورات معرض دبي العالمي للقوارب التي كانت تعقد سابقاً في مقر النادي «الميناء السياحي» قبل عودتها حديثاً لواجهة دبي هاربور حيث يعد النادي أحد الشركاء الداعمين لنجاح الدورة رقم 30 من خلال أكثر من فعالية حسب تأكيد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي.

مشاركة

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: يسعدنا دائماً في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المشاركة في الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط كشريك داعم في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب الذي يأتي هذا العام ليؤكد على تألقه المستمر طوال أكثر من ثلاثة عقود كان النادي جزءاً لا يتجزأ من هذا الحدث.

وأضاف: المشاركة في الدورة الحالية تختلف عن باقي الدورات الماضية إذ تتمثل في منصة على مساحة 300 قدم مربع يعرض فيها النادي أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري ومصنع الزوارق والقوارب ومنها زورقان الأول زورق صيد بمواصفات عالمية يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة «في تي 51» والثاني زورق «في تي أكس 34» والذي يعد أيقونة جديدة تبرز إسم وفيكتوري كعلامة بارزة في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية السريعة مستمداً ذلك من روح وتاريخ الفريق في كبرى البطولات العالمية مثلما كان في الفئات الأولى والثانية والثالثة واكس كات وفورمولا1

تجارب

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن زورق فيكتوري «في تي 51» مصمم باحترافية لرحلات صيد الأسماك في المياه المفتوحة لتعيش تجارب مفعمة بالمغامرة حيث يوفر مساحات رحبة برفقة الأصدقاء والعائلة من خلال الأريحية وتوفر المساحة لممارسة هذه الهواية مع القدرة الاستيعابية لضيوف الرحلة والقدرة الهائلة لأداء الزورق والإبحار في مختلف الظروف حيث يصل طوله إلى 51 قدماً وعرضه أكثر من 3 أمتار وخزان وقود سعة 1950 لتراً وخزان آخر للمياه العذبة سعة 300 لتر مع لمسات فاخرة في الشكل والإكسسوارات داخل متن الزورق وتوفر أحدث أنظمة الإبحار.

وأوضح أن الزورق الآخر «في تي إكس 36» يجمع إثارة الزوارق السريعة في الشكل المتمثل في هيكل «الكاتمران» وانسيابية الأداء وإبداع اللمسات العصرية التي تلبي شغف الباحثين عن متعة الإبحار والتشويق والنزهة والرفاهية في معايشة تلك اللحظات للإستمتاع بتجارب رائعة في أجواء مثيرة وجميلة في عرض مياه البحر حيث يصل طول الزورق إلى 36 قدماً وعرضه 10 أقدام وخزان وقود بسعة 700 لتر وتتمثل المتانة في جودة وقوة متنه المصنوع من ألياف الكربون مع اللمسات الابداعية في المتن والشكل.

فعاليات

كما يشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بفعاليتين رياضيتين بحريتين الأولى بطولة دبي لصيد أسماك -الكنعد والسكل- والتي تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر يومياً طوال فترة معرض دبي العالمي للقوارب حيث ستعرض المشاركات في قلب الموقع من خلال منصة النادي خاصة في قلب ساحة العرض الخارجية.

وتخطف الأضواء من جميع الفعاليات يوم السبت الثاني من مارس المقبل منافسات العرض الليلي للدراجات المائية والمتضمن مسابقتين الأولى الاستعراض الحر للدراجات المائية وهي إحدى فئات سباق دبي للدراجات المائية ضمن بطولة الإمارات الدولية 2024 والألواح المائية الطائرة -هايدروفويل-

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