نادي مليحة ينظم ملتقى «تلاق وتواصل» في رمضان

كشف نادي مليحة خلال مؤتمر صحافي، عن مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي سينظمها النادي خلال شهر رمضان، ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني لعامه الثاني، تحت شعار «تلاق وتواصل»، وتتضمن بطولات كرة القدم وكرة الطائرة، والسباحة، بالإضافة إلى بطولات الرماية بالليزر، وأنشطة ثقافية ودينية.

وأشاد محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، أن الفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها النادي خلال شهر رمضان تعكس روح التواصل والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التواصل المجتمعي.



ووجهت إدارة النادي الشكر لشركاء النجاح، ومنهم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومعهد الشارقة للتراث، وبلدية مليحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، مجمع القرآن الكريم ومجمع اللغة العربية بالشارقة.

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