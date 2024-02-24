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«جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد

2/24/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل فريقا «جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، وجاء تأهل جالكسي للنهائي على حساب «ستورمز»، بفوزه عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي، فيما تأهل «وايت بيرز» بتجاوزه فريق «مايتي كاملز» ذهاباً وإياباً.


وحدد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين لإقامة مباراتي النهائي ذهاباً وإياباً في دبي.


شارك في مباريات الدوري 6 فرق هي «ستورمز أبوظبي»، «ذيبز العين»، «دبي مايتي كاملز»، «وايت بيرز دبي»، «شاهين أبوظبي» و«جالكسي دبي».

ونظم المنافسات نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بما يتوافق مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة.

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