«جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل فريقا «جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، وجاء تأهل جالكسي للنهائي على حساب «ستورمز»، بفوزه عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي، فيما تأهل «وايت بيرز» بتجاوزه فريق «مايتي كاملز» ذهاباً وإياباً.
وحدد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين لإقامة مباراتي النهائي ذهاباً وإياباً في دبي.
شارك في مباريات الدوري 6 فرق هي «ستورمز أبوظبي»، «ذيبز العين»، «دبي مايتي كاملز»، «وايت بيرز دبي»، «شاهين أبوظبي» و«جالكسي دبي».
ونظم المنافسات نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بما يتوافق مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24022024000110011019ID1107894654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.