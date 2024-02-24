البرازيل وإيطاليا يلعبان على الذهب وكأس العالم في نهائي مونديال الشاطئية بدبي

تلتقي البرازيل وإيطاليا في السابعة والنصف من مساء غد الأحد، على الملعب الرملي المقام في حي دبي للتصميم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، وتسبقها مواجهة إيران وبيلاروسيا في السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتسعى البرازيل بعد تأهلها إلى المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخها، إلى اللقب السادس، بعدما سبق وتوجت بطلة لمونديال الشاطئية 5 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، بينما تبحث إيطاليا بطلة أوروبا 2023، عن لقبها الأول، بعد تأهلها للمرة الثالثة في تاريخها إلى نهائي مونديال الشاطئية، إذ خسرت النهائي مرتين أمام البرازيل 3-5 عام 2008، وأمام البرتغال 6-4 عام 2019.



وحققت البرازيل عودة ملحمية مذهلة أمام إيران اليوم، وتأهلت للنهائي بفضل هدفي أليسون، وهدف بريندو القاتل بتسديدة قوية في اللحظات الأخيرة لتفوز 3-2، إذ تقدمت إيران أولاً عن طريق علي ميرشكاري عبر تسديدة قوية، ثم ضاعف محمد معصومي النتيجة بتسجيل هدف ثانٍ في الشوط الثاني.

ولكن البرازيل تمكنت من تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها أليسون بنجاح، ليشهد الشوط الثالث إثارة كبيرة، بعد أن نجح "السيليساو" في تسجيل هدف التعادل بركلة مقصية رائعة من المتألق أليسون، ورغم أن إيران دافعت بباسلة عن مرمامها في آخر الدقائق، إلا أن بريندو نجح في تسجيل هدف الفوز للبرازيل في اللحظات الأخيرة.

بينما احتاجت إيطاليا إلى ركلات الترجيح لحسم مباراتها المثيرة أمام بيلاروسيا في نصف النهائي اليوم بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، إذ سيطرت بيلاروسيا على مجريات الشوط الأول بتسجيل هدفين من إيهار بريشتسل وياوغيني نوفيكاو، لكن إيطاليا ردت بهدفين في الشوط الثاني لتعادل النتيجة، وأضاع فابيو سكيانا ركلة جزاء للإيطاليين، بعد تصدي رائع من الحارس ميخائيل أفغوستوف.

واستعاد بريشتسل، هداف البطولة، التقدم لمنتخب بيلاروسيا بتسجيل هدفه ال12، ولكن إيطاليا أدركت التعادل سريعا عن طريق إيمانويل زورلو، وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، حسمت ركلات الترجيح المباراة المثيرة، وكان زورلو هو من سدد الركلة الترجيحية الحاسمة.

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