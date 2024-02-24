مانشستر يونايتد يسقط بهدف قاتل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماجواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89.

وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.

أما فولهام فقد حقق فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 32 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر.

كما تعثر برايتون بالتعادل مع ضيفه إيفرتون بنتيجة 1/1.

تقدم إيفرتون بهدف سجله جاراد برانثوايت في الدقيقة 73، بينما أحرز لويس دانك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 95.

اكتفى برايتون بتعادل رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، ليفرط في فوزه الأول بعد أربعة تعادلات وأربع هزائم.

وكان برايتون أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بيلي جيلمور في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى فاز أستون فيلا على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4.

سجل أولي واتكينز ودوجلاس لويز "ثنائية" وليون بايلي أهداف أستون فيلا في الدقائق 4 و29 و39 و61، بينما سجل موسى نياكاتيه ومورجان وايت هدفي الضيوف في الدقيقتين 45+4 و48.

رفع أستون فيلا رصيده إلى 52 نقطة ليعزز تواجده في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

كما فاز كريستال بالاس على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف سجلها كريس ريتشاردز وجوردان آيو وجون فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقائق 68 و71 و79.

قفز كريستال بالاس بهذا الفوز للمركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

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