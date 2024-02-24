العروبة «الاستثنائي» يحلق في علالي«الهواة».. والحصن «الوصيف» يستفيد من الهدايا



يقترب فريق العروبة الذي يقدم موسماً استثنائياً رويداً رويداً من الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين وتحقيق حلم جماهيره، وذلك بفضل أرقامه القياسية التي ظل يحققها طوال مسيرته في دوري الدرجة الأولى منذ بداية الموسم الجاري بعد تصدره للمسابقة دون هزيمة طوال 20 مباراة لم يتذوق فيها الفريق الأخضر طعم الهزيمة و تحقيق الفوز في 16 والتعادل في أربع مباريات.

وأبقى العروبة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق دبا الحصن الوصيف كما هو عليه بـ 11 نقطة، في وقت زاد فيه الفارق إلى 19 نقطة بين العروبة والفرق الثلاثة التي تحتل المركز الثالث وهي يونايتد والظفرة ودبا الفجيرة برصيد 33 نقطة لكل فريق، ويأتي من خلفها أيضاً 3 فرق تمتلك 32 نقطة وهي من المركز السادس وحتى الثامن «الفجيرة والعربي الخاسر أمام الحمرية ومسافي الذي حقق مفاجأة الأسبوع بالفوز على الظفرة في عقر الدار.

نتائج

وتمكن العروبة من تكرار فوزه على الرمس، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير 1-3، وعاد الحصن من رحلة الجزيرة الحمراء محملاً بكامل الزاد بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، وشهد المركز الثالث تقلبات بعد أن تمكن يونايتد الوافد الجديد من التربع على هذا المركز بعد الفوز على الذيد بهدف ليتفوق الوافد الجديد عن الظفرة والنواخذة بفارق الأهداف والفرق الثلاثة تمتلك 33 نقطة، وواصل الظفرة مسلسل التراجع وخسر للمباراة الثانية على أرضية ملعبه أمام مسافي لتتراجع حظوظ الظفرة في الصعود خطوة جديدة للوراء لكن الأمل لا زال قائماً لتقليص الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف، ونجح دبا الفجيرة في العودة من ملعب التعاون الصعب «بالعلامة الكاملة»، ليدخل النواخذة بقوة صراع الصعود لكن المهمة لن تكون سهلة في قادم الجولات لكل الفرق التي ترغب في مزاحمة دبا الحصن إذا وضعنا في الاعتبار اقتراب العروبة كثيراً من حسم ورقة الصعود الأولى حيث بات الفريق لا تفصله سوى نقاط معدودة من أجل كتابة تاريخ جديد للنادي الذي يقدم أفضل العروض هذا الموسم.

غموض القاع

وإن كان المشهد في المقدمة يبدو واضحاً للعيان، إلا أن الغموض مازال يحيط بأندية القاع في ظل تمسك الرمس بمركزه الأخير برصيد 6 نقاط، ويأتي قبله في المركز ال 16 فريق سيتي بعشر نقاط ثم الثنائي غلف يونايتد ومصفوت برصيد 19 نقطة وغلف اف سي الثالث عشر بـ 20 نقطة.



شهدت مباريات الأسبوع 22 توقيع اللاعبين على 21 هدفاً وإشهار الحكام 43 بطاقة ملونة، واعتلى لويس مارسيلو لاعب يونايتد صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً يليه 3 لاعبين برصيد 12 هدفاً وهم ميديروس«التعاون»، الحساني تامبورا «العروبة»، افوب «الظفرة».

تقام مباريات الأسبوع 23 يومي 3 و4 مارس المقبل وتجمع الفجيرة وغلف اف سي، دبا الفجيرة والعروبة، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت والظفرة، الرمس وغلف يونايتد، والإثنين المقبل تقام 3 مواجهات تجمع الحصن والحمرية، سيتي ويونايتد، الذيد والتعاون.

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