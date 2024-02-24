تألق أردني و14 ميدالية مصرية في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جانباً من منافسات اليوم الثاني من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في نسختها الثانية بالفجيرة، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدد

من رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في الحدث الكبير.

وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى الفني العالي للاعبين المشاركين بالبطولة وتواصلت المتعة والإثارة في البطولة لليوم الثاني، حيث أكدت نتائج اليوم الثاني قوة المنافسة بين شباب العالم المشارك في هذه النسخة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والتي يشارك فيها 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة والتي يسدل عليها الستار مساء غد

الأحد.

نتائج

تواصلت الإبداعات العربية على بساط مجمع زايد من خلال الفوز بعدد كبير من الميداليات، وصل إلى 17 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، بل وتصدروا في بعض المنافسات الترتيب في بعض المنافسات من المركز الأول والثاني والثالث، وأكد الأردن تألقه العربي اللافت من خلال الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية، وذهبية مصرية جديدة، إضافة إلى 7 فضيات، و6 برونزيات، وهو ما يؤكد استمرار التألق العربي في هذه النسخة.

في منافسات فئة الشباب «كاتا إناث»، فازت الإيطالية مريم إدرار بالميدالية الذهبية، وحصلت المصرية جنا رأفت على الميدالية الفضية، وتقاسم الميدالية البرونزية كل من إيمليا أخمد «إندونيسيا»، وأثينا تسكماكس «اليونان».

وفي الكاتا «ذكور» فاز بالذهبية الإندويسي محمد أكيو، وبالفضية جوسيا لينج «نيوزيلاند»، وبالميدالية البرونزية كل من جيولي جيونوني «إيطاليا»، وجوناث أبووهيب «ألمانيا»، وفي منافسات الكوميتيه إناث وزن تحت 48 كجم، فازت بالذهبية تريزا بابا «اليونان»، وبالفضية هيارنيسا لاهان «تركيا»، وبالبرونزية كل من لولا كوشانت «فرنسا» وإيجنيس نيمن «السويد».

وفي وزن تحت 53 كجم فازت بالذهبية سيلا عبدالسلام «فرنسا»، وبالفضية ديلفراز كوزيفا «أوزبكستان»، وبالبرونزية كل من زهرة رضا «إيران» وألكسندرا وولف «ألمانيا»، وفي وزن تحت 59 كجم، فازت بالذهبية جولي أوروجوفا «أذربيجان»، وبالفضية مونيكا أوزماي «فرنسا»، وبالبرونزية كل من منة محمد وريتاج عبدالباقي «مصر».

وفي وزن تحت 66 كجم فازت بالذهبية آنا هانا حسين «إيران» وبالفضية المصرية كنزي بكير، وبالبرونزية كل من: ماريا فارتيلا «ألمانيا» وأنطونيا مينيكا «رومانيا»، وفي وزن فوق 66 كجم فازت المصرية هند شوقي بالميدالية الذهبية، وبالفضية زميلتها ملك البربري، وبالميدالية البرونزية كل من إيميلي هاكوفا«تشيك»، وآسيا تاسيا «كازاخستان».

وفي منافسات الذكور وزن تحت 55 كجم، فاز بالذهبية ميراس عبدالقدير «كازاخستان» وبالفضية فريد حجي زاده «باكستان»، وبالبرونزية كل من هاني محمود «مصر» وترار كاباكابي«كازاخستان».

وفي منافسات تحت 61 كجم، جاءت الصدارة عربية خالصة حيث فاز الأردني عبدالرحمن حيمور بالذهبية، وتلاه في المركز الثاني والفضية المصري أشرف محمد، وبالبرونزية المصري علي التهامي وبيتروس كاراس «اليونان»، وفي وزن تحت 68 كجم، فاز بالذهبية الأردني أوس سيف، وبالفضية إيهاب عبدالله «مصر»، وبالبرونزية ياسر أحمد «مصر»، وأشرف زخانيني «بلجيكا».

وفي وزن تحت 76 كجم فاز بالذهبية وليد قطامش «الأردن»، وبالفضية ريكاردو فرانكين «هولندا» وبالبرونزية كل من علي خان «كازاخستان» وياسين سعد «مصر». وفي ومن فوق 76 كجم فاز بالذهبية الإيطالي فيدريكو سبينو، وبالفضية المصري عمر متولي وبالبرونزية كل من عمر عثمان «مصر» وأرمين سليموفيتش «النمسا».

روعة التنظيم

من جانبه،

ثمن اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للبطولة، مؤكدا أن دعم سموه يقف وراء ما تحققه البطولة من نجاح كبير يضاف إلى سجلها المشرف في استضافتها لبطولة العالم العام الماضي.

وأضاف الرزوقي:«ما تسخره إمارة الفجيرة من إمكانات للبطولات الدولية للكاراتيه بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد كان السبب المباشر في منح الفجيرة حق تنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب العام المقبل والقرار اتخذ وتم تأكيده بناء على طلب حكومة الفجيرة، تقديرا لما تسخره من إمكانات للحدث من قبل كل ومؤسساتها وفي إطار من وتضافر الجهود وهذا ما يلمسه عن كثب الاتحاد الدولي وكل الوفود المشاركة في البطولة».

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