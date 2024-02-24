معارض الكتب وشغف القراءة

تعتبر معارض الكتب واحدة من أهم المناسبات التي أجد فيها متعة كبيرة، وهذا الشغف لدي يتزايد مع الوقت حتى لم تعد الحدود الجغرافية حاجزاً أمام زيارتي لباقي المعارض خارج دولتنا الحبيبة الإمارات، بل تزايدت المتعة والفضول والرغبة لدي في الخروج من دائرة المحلية إلى العالم الأوسع، لاسيما أن هذا العالم يتشابه ويتفق على حب القراءة وشغف اقتناء الكتب والإصدارات على اختلاف موضوعاتها.

لقد سنحت لي فرصة ثمينة وعظيمة للسفر إلى معرض سلطنة عمان الذي يقام في الفترة من 21 فبراير لغاية 3 مارس 2024، خلال فترة إقامتي التي لم تتجاوز الثلاثة أيام، كانت أياماً رائعة، جميلة، مفعمة بالثقافة والقراءة والمعرفة والتعرف على أحدث الإصدارات الثقافية والتاريخية والتراثية على اختلافها، ولا سيما التاريخ الخاص بسلطنة عمان ذلك التاريخ الممتلئ بالبطولات والأساطير والحكايات والخرافات والثقافة التي تعكس ماضي وأصالة هذا البلد الجميل بكل ما فيه من ثقافة وعلم وتاريخ متأصل حتى الجذور.



لقد تعرفت خلال تلك الزيارة القصيرة على عدد كبير من المثقفين العمانيين، وقد انبهرت حقيقة بهذا التنوع الكبير في مجال التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والصناعة اليدوية والمتاحف الشخصية التي تشتمل على عدد كبير من تراث هذا البلد العظيم، كما زرت العديد من الأجنحة واقتنيت العديد من الإصدارات التاريخية والتراثية التي تصب في تاريخ عمان، وأتيحت لي فرصة التعرف على العديد من الشخصيات الأدبية المرموقة التي حضرت المعرض، والاستماع لتجربتها عن رحلة الكتب والكتابة من خلال معرض الكتاب.

خلال تلك الأيام القليلة أبحرت في عالم الكتب والنشر، واستطعت التعرف على أكبر قدر من الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب والنشر والتوزيع.

إن معارض الكتاب بالنسبة لي ليست مجرد زيارة، بل تعددت لشراء الكتب على اختلاف أنواعها والسعي نحو الاستفادة منها في كتابة البحوث والمقالات اليومية والدراسات البحثية، كما كانت لدي فرصة لحضور الفعاليات والمحاضرات والورش والجلسات للتعرف على الإصدارات الحديثة التي تقام في معارض الكتاب بشكل مستمر لتوعية الجمهور. لقد كان لمعارض الكتب دوماً أثر بالغ في تكوين شخصيتي الثقافية وإثراء معارفي منذ نعومة أظفاري، فمن خلالها أدركت طريقي ومستقبلي، ومن خلالها علمت الذي أريده، والذي أحاول أن أحققه بشكل مستمر ولا تزال رحلة البحث عن الكتاب هاجسي والقراءة طريقي والمعرفة واحدة من أهدافي المتجددة والمستمرة.