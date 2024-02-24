كندا تمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار لتلبية ميزان المدفوعات واحتياجات الميزانية



تعتزم كندا تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار كندي (2ر2 مليار دولار أمريكي) هذا العام لدعم الاقتصاد الذي مزقته الحرب وتعزيز جيشها حيث تبحث كييف عن طرق للتحوط ضد النقص المحتمل في المساعدات الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو في بيان إن التمويل الكندي سيساعد الحكومة الأوكرانية على تلبية ميزان المدفوعات واحتياجات الميزانية، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وتبحث أوكرانيا عن طرق لتجديد الإمدادات العسكرية المتضائلة حيث لا تزال حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة مجمدة في الكونغرس بعد أن عارضها العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ، بتحريض من الرئيس السابق دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري المحتمل هذا العام.

وزار ترودو أوكرانيا اليوم السبت في إظهار للدعم حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين على مدرج مطار هوستوميل، أحد الأماكن الأولى التي هاجمتها روسيا قبل عامين.

وقال في البيان: "سنقف مع أوكرانيا بكل ما يتطلبه الأمر، مهما طال الأمر".

كما وقع ترودو وزيلينسكي اتفاقا أمنيا يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين.





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