إكواس ترفع بأثر فوري بعض العقوبات عن النيجر



قرر رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية السبت في أبوجا.

وقال المصدر إثر قمة طارئة للتكتل الاقتصادي إن إكواس "قررت أن ترفع بأثر فوري" بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح عسكريون رئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو، موضحا أنه ستتم خصوصاً إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

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