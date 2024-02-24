إكواس ترفع بأثر فوري بعض العقوبات عن النيجر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية السبت في أبوجا.
وقال المصدر إثر قمة طارئة للتكتل الاقتصادي إن إكواس "قررت أن ترفع بأثر فوري" بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح عسكريون رئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو، موضحا أنه ستتم خصوصاً إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.
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